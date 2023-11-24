Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo: Boleh Dukung Saya, tapi Tidak Boleh Dipaksa

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |19:41 WIB
Ganjar Pranowo: Boleh Dukung Saya, tapi Tidak Boleh Dipaksa
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo menyambut baik adanya dukungan terhadap dirinya dalam Pilpres 2024. Kendati demikian, ia meminta dukungan itu bukan datang dari paksaan.

Hal itu sekaligus menjawab isu terkait munculnya data ASN salah satu sekolah dasar di Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo yang mendukung Ganjar.

“Mendukung saya boleh, tapi dipaksa tidak boleh, tidak boleh dipaksa. Kalau itu ada yang memaksa, keliru itu. Kalau mendukung kan semua boleh,” ucap Ganjar di Jakarta, Jumat (24/11/2023).

Ganjar mengaku tidak mengetahui adanya data yang mencatat siapa-siapa saja yang mendukungnya. Ia pun menyebut jika mendukung dirinya harus dicatat maka hal itu adalah paksaan.

“Saya malah tidak tahu itu maksudnya apa gitu, kalu dia mau mendukung masak mau dukung 'eh saya dukung ya pak, ya saya catat, ya pak' kalau itu sebuah pemaksaan itu tidak boleh,” tuturnya.

Karena itu, dirinya meminta agar masyarakat ikut mengontrol apa perbuatan yang melenceng dari UU Pemilu.

Halaman:
1 2
      
