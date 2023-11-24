Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi: Mau Pilih Anies Silakan, Prabowo Silakan, Ganjar Silakan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |20:14 WIB
Jokowi: Mau Pilih Anies Silakan, Prabowo Silakan, Ganjar Silakan
Presiden Joko Widodo (Foto: Biro Pers)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan masyarakat untuk memilih satu dari ketiga calon presiden (capres) yang telah resmi diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kandidat tersebut yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

"Mau memilih Pak Anies, silakan. Mau memilih Pak Prabowo, silakan. Mau memilih Pak Ganjar, silakan. Karena asal jangan memilih Pak Bahlil. Karena semuanya nanti akan ditentukan oleh rakyat di 14 Februari yang akan datang," kata Jokowi dalam sambutannya pada Kongres XXXII HMI dan Munas XXV Kohati, Jumat (24/11/2023).

Jokowi kembali mengingatkan rakyat harus memilih pemimpin secara hati-hati. Sebab, kesalahan memilih pemimpin akan berimbas pada kemajuan bahkan menimbulkan perpecahan.

"Jangan sampai kemajuan yang telah ada yang telah terbangun ini menjadi sia-sia karena perpecahan, karena kesalahan kita dalam memilih pemimpin. Sehingga sering saya bicara bolak-balik hati-hati memilih pemimpin," tuturnya.

Kendati begitu, Jokowi menyerahkan segala pilihan kepada rakyat. Namun, katanya, jika ketiga kandidat capres salah satunya terpilih maka itu sudah menjadi kehendak rakyat dan Tuhan.

"Tapi semuanya kita serahkan kepada rakyat karena yang punya kedaulatan adalah rakyat. Siapa pun yang bapak ibu dan saudara-saudara pilih, itu adalah memang kehendak. Pertama memang kehendak Allah yang kedua memang kehendak rakyat," ungkapnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
