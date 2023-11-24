Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Di Probolinggo, Yenny Wahid Bicara soal Ganjar-Mahfud, Penegakan Hukum dan Rakyat Sejahtera

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |21:30 WIB
Di Probolinggo, Yenny Wahid Bicara soal Ganjar-Mahfud, Penegakan Hukum dan Rakyat Sejahtera
A
A
A

PROBOLINGGO - Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Zannuba Ariffah Chafsoh --atau akrab disapa Yenny Wahid-- melakukan silaturahmi sekaligus mensosialisasikan pasangan Ganjar-Mahfud kepada para tokoh masyarakat di Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (24/11/2023).

Dalam kesempatan ini, Yenny Wahid menjelaskan alasan kenapa dirinya memilih pasangan Ganjar - Mahfud pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti. Menurut Direktur Eksekutif Wahid Foundation ini, sebelum memutuskan mendukung Ganjar dirinya melakukan riyadhoh spiritual dan ziarah ke makam Gus Dur, serta salat istikharah.

"Itu alasan spiritual, tapi kalau alasan dhohirnya, itu juga, karena ada Pak Mahfud. Pak Mahfud itu kadernya Gus Dur langsung. Dikader oleh Gus Dur, dulu pertama kali dijadikan menteri di kabinet oleh Gus Dur," kata Yenny Wahid.

Yenny menjelaskan bahwa di era Presiden Gus Dur, Mahfud MD menjabat Menteri Pertahanan yang mengepalai ratusan ribu TNI dan kini menjadi Menko Polhukam yang juga mengepalai ratusan ribu TNI dan polisi.

"Ternyata pandangannya Gus Dur menjadi kenyataan. Memang kebutuhan utama negara kita adalah penegakan hukum," katanya.

