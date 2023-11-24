Ganjar Komitmen Dukung Kebebasan Ekspresi dan Pers: Pemimpin Kalau Dikritik Jangan Baperan

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo mendukung terhadap kebebasan berekspresi dan pers. Ganjar pun mempersilakan seluruh masyarakat untuk berbicara asal mementingkan hak asasi.

"Silakan anda berbicara apapun, secara bebas, tapi saya ingatkan adalah ada kewajiban asasi diantara hak asasi," kata Ganjar dalam acara Millennial and Gen-Z Summit (IMGS) di Senayan Park, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Jumat (24/11/2023).

Menurut Mantan Gubernur Jawa Tengah itu kebebasan berekspresi dan pers penting untuk menjadi pilar demokrasi. Sebaliknya, ia pun meminta agar setiap pemimpin tidak langsung membawa perasaan ketika kritik berdatangan.

"Pemimpin ya kalau dikritik, jangan baperan," ucap Ganjar.

BACA JUGA: Relawan Ganjar Bantu Tingkatkan Kreatifitas Istri Nelayan di Pangandaran

Ganjar dalam kesempatan ini juga memberikan pendapatnya tentang bagaimana Indonesia bisa unggul dan di bangun lebih cepat. Infrastruktur dan fasilitas yang sudah disiapkan, harus sejalan dengan sumber daya manusia yang siap untuk mengembangkan.

“Pengembangan sumber daya manusia merupakan sebuah prioritas utama. Apabila sumber daya siap, maka bila ada peluang di Indonesia maka yang akan bekerja adalah pekerja kita sendiri dan yang akan diuntungkan adalah kita sendiri,” tambah Ganjar.

(Khafid Mardiyansyah)