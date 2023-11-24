Warga Cilodong Digegerkan Penemuan Jasad Bayi di Bantaran Kali Ciliwung

DEPOK - Warga Cilodong dibuat geger dengan penemuan jasad bayi di bantaran Kali Ciliwung Kampung Cikambangan, Kalimulya, Cilodong, Kota Depok, pada Kamis 23 November 2023.

Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi menjelaskan awalnya saksi AK bersama sang anak AR sekitar pukul 11.00 WIB sedang mencari burung dan melihat bambu ditengah sungai serta di ujungnya banyak lalat.

"Saksi AK melihat ada bayi yang sudah dalam keadaan meninggal. Kemudian AK memberitahu AR, lalu AR memberitahu kepada Binmas Kelurahan Kalimulya Aiptu Sugondo mengenai kejadian tersebut. Selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukmajaya," kata Made saat dikonfirmasi, Jumat (24/11/2023).

Made menambahkan, dari hasil pemeriksaan Tim Inafis Polres Metro Depok tidak ditemukan tanda kekerasan. Diduga bayi malang tersebut meninggal karena dibuang ke Kali Ciliwung.