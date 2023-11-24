Pelaku Penipuan Tiket Konser Coldplay di Depok Diringkus Polisi

DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok berhasil menciduk pria berinisial DS (25) diduga melakukan penipuan jual beli tiket konser Coldplay di Jakarta beberapa waktu lalu. Diketahui korban berinisial RT mengalami kerugian mencapai Rp13 juta akibat aksi penipuan tersebut.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto menjelaskan kronologis berawal saat korban mencari tiket band kenamaan tersebut. Kemudian melihat temannya GYA menjual tiket melalui status media sosial Instagram.

"Akhirnya korban tertarik dan korban langsung diundang kedalam grup Whatsapp oleh saksi G yang didalam Grup tersebut beranggotakan tiga orang terdiri korban, saksi dan pelaku DS," kata Hadi dalam keterangannya dikutip, Jumat (24/11/2023).

Hadi menambahkan bahwa korban merasa percaya saat itu dan membeli empat tiket Cat 3 dan Cat 6 masing masing untuk dua orang dan melakukan transfer dana jutaan rupiah. Namun, pelaku DS memberi informasi bahwa Cat 6 habis dan menawarkan Cat 3 korban pun berminat langsung melakukan transfer dana tambahan.

"Karena merasa percaya akhirnya korban membeli 4 tiket kategori Cat 3 (dua orang) dan Cat 6 (dua orang), selanjutnya korban transferkan uang senilai Rp7.100.000, ke rekening saksi GYA. Kemudian tiba-tiba tersangka DS menginformasikan bahwa tiket kategori Cat 6 habis dan tersangka DS menawarkan tiket kategori Cat 3 kepada korban, dan akhirnya korban berminat dan menambah biaya tiket tersebut senilai Rp5.900.000 dengan cara mentransferkan langsung ke rekening tersangka," ujarnya.