Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelaku Penipuan Tiket Konser Coldplay di Depok Diringkus Polisi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |08:40 WIB
Pelaku Penipuan Tiket Konser Coldplay di Depok Diringkus Polisi
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok berhasil menciduk pria berinisial DS (25) diduga melakukan penipuan jual beli tiket konser Coldplay di Jakarta beberapa waktu lalu. Diketahui korban berinisial RT mengalami kerugian mencapai Rp13 juta akibat aksi penipuan tersebut.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto menjelaskan kronologis berawal saat korban mencari tiket band kenamaan tersebut. Kemudian melihat temannya GYA menjual tiket melalui status media sosial Instagram.

"Akhirnya korban tertarik dan korban langsung diundang kedalam grup Whatsapp oleh saksi G yang didalam Grup tersebut beranggotakan tiga orang terdiri korban, saksi dan pelaku DS," kata Hadi dalam keterangannya dikutip, Jumat (24/11/2023).

Hadi menambahkan bahwa korban merasa percaya saat itu dan membeli empat tiket Cat 3 dan Cat 6 masing masing untuk dua orang dan melakukan transfer dana jutaan rupiah. Namun, pelaku DS memberi informasi bahwa Cat 6 habis dan menawarkan Cat 3 korban pun berminat langsung melakukan transfer dana tambahan.

"Karena merasa percaya akhirnya korban membeli 4 tiket kategori Cat 3 (dua orang) dan Cat 6 (dua orang), selanjutnya korban transferkan uang senilai Rp7.100.000, ke rekening saksi GYA. Kemudian tiba-tiba tersangka DS menginformasikan bahwa tiket kategori Cat 6 habis dan tersangka DS menawarkan tiket kategori Cat 3 kepada korban, dan akhirnya korban berminat dan menambah biaya tiket tersebut senilai Rp5.900.000 dengan cara mentransferkan langsung ke rekening tersangka," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179454/penipuan-6UGy_large.jpg
Kesaksian Firman, Orangtua WNI yang Dipaksa Jadi Sindikat Penipuan di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170812/penipuan-GYVv_large.jpg
Ketua Animal Defenders Indonesia Ditetapkan Tersangka Penipuan, Ini Kronologi Lengkap Kasusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170235/ilustrasi-8x50_large.jpg
Terbongkar, Dukun Pengganda Uang di Kalibata Jaksel Ternyata Tukang Pijat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170175/viral-GarL_large.jpg
Polisi Tangkap Dukun Pengganda Uang di Kalibata, Mengaku Bisa Bikin Uang Segepok Jadi Sekoper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/512/3163263/intel_gadungan-BWy7_large.jpg
Memiliki Nama Sama, Tenaga Kontrak Nyamar Jadi Kasi Intel Kejari untuk Menipu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/519/3161892/brimob-6upj_large.jpg
Ngaku Anggota Brimob, Pemuda Kediri Tipu 6 Orang Bisa Menjadi Pemain Super League
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement