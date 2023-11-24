Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penemuan Mayat Bayi di Kali Ciliwung, Polisi Sebut Diduga Dibuang

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |08:47 WIB
Penemuan Mayat Bayi di Kali Ciliwung, Polisi Sebut Diduga Dibuang
Penemuan mayat bayi di bantaran Kali Ciliwung (foto: dok ist)
DEPOK - Warga Cilodong dibuat geger dengan penemuan jasad bayi di bantaran Kali Ciliwung Kampung Cikambangan, Kalimulya, Cilodong, Kota Depok pada Kamis (23/11).

Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi menyebut dari hasil pemeriksaan Tim Inafis Polres Metro Depok tidak ditemukan tanda kekerasan. Diduga bayi malang tersebut meninggal karena dibuang ke Kali Ciliwung.

"Dari hasil pemeriksaan Inafis Polrestro Depok tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan korban meninggal diduga karena dibuang ke sungai," kata Made saat dikonfirmasi, Jumat (24/11/2023).

Made mengatakan, bahwa jasad bayi dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk keperluan identifikasi lebih lanjut.

