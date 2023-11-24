Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemotor Tabrak Truk Kontainer, Kakinya Hancur

Yohannes Tobing , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |19:51 WIB
Pemotor Tabrak Truk Kontainer, Kakinya Hancur
Kaki pemotor hancur usai tabrak truk kontainer (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Pantai Indah Utara Sektor Timur, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (24/11/2023). Dua orang berboncengan mengendarai sepeda motor menabrak truk kontainer dari arah berlawanan hingga membuat kaki pengendara hancur.

Berdasarkan rekaman video amatir dari warga, terlihat dua orang pengendara motor terlihat tergeletak di jalan dengan kondisi luka parah di bagian kaki, bahkan satu di antara korban kecelakaan tersebut kakinya hancur akibat menabrak truk kontainer.

Warga setempat Roji, mengatakan peristiwa nahas itu bermula saat motor yang dikendarai korban sedang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Kapuk menuju kawasan PIK. Diduga tidak fokus berkendara, pengendara menghantam truk kontainer.

"Dia posisi bawa motor saya liat ada kecelakaan cewe dua orang, kayanya dia enggak konsen melihat orang di sebrang. Makanya dia tadi fokus ke samping. Pas fokus ke depan ada truk kontainer. Langsung kehajar adu banteng," kata Roji.

Menurut Roji, akibat kecelakaan ini pengendara motor dan penumpang mengalami luka cukup serius.

Melihat kondisi tersebut, warga sekitar kemudian melakukan upaya evakuasi dan membawa korban menuju rumah sakit terdekat.

Halaman:
1 2
      
