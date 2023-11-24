Bocah Perempuan Tewas Terlindas Mobil di Serpong, Sopir Nyaris Diamuk Massa

TANGSEL - AA, seorang bocah perempuan berusia 2 tahun tewas terlindas seunit minibus di Kampung Kayu Gede Gang H Riih, RT02 RW22, Serpong Utara, Tangerang Selatan (Tangerang Selatan), Jumat (24/11/23).

Peristiwanya terjadi sekira pukul 09.15 WIB. Bermula saat minibus yang dikemudikan pria berinisial MR melaju dari arah Bundaran Fortune menuju Gang H Riih. Setiba di dalam gang, minibus itu lalu melindas korban yang bermain di tepi jalan.

"Sesampainya di tempat kejadian tersebut terjadi Lakalantas yang mengakibatkan saudari AA meninggal dunia di tempat kejadian," kata Kasi Humas Polres Tangsel, Iptu Wendi Afrianto.

Kejadian itu memicu emosi warga dan keluarga korban. Mereka lantas beramai-ramai mengerubungi pengemudi minibus. Beruntung dia berhasil menghindar dan diamankan ke kediaman salah satu warga sekitar.

Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang guna dilakukan visum. Pihak kepolisian sendiri masih melakukan penyelidikan atas kejadian ini.

"Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut masih didalami," jelasnya.