Hujan dan Angin Kencang, Pohon Tumbang di Bogor Timpa Mobil

BOGOR - Pohon jenis kelor laut tumbang di Jalan RE Soemantadireja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Hal itu disebabkan hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah tersebut.

"Pohon jenis kelor laut dengan ketinggian 10 meter dan diameter pohon 50 sentimeter," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas dalam keterangannya, Jumat (24/11/2023).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 17.00 WIB. Pohon tersebut menimpa satu unit mobil milik warga yang tengah terpakir di bawah pohon tersebut.

"Menimpa salah satu unit kendaraan roda empat yang sedang terparkir," jelasnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tim TRC-PB BPBD Kota Bogor yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan assesment kebencanaan dengan pemotongan pohon.

"Assessment dan penanganan pohon tumbang selesai dilaksanakan," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)