Diguyur Hujan Lebat Sore hingga Malam, Dua RT di Jakbar dan Jaksel Tergenang Banjir

JAKARTA - Hujan dengan intensitas sedang hinnga lebat mengguyur sejumlah wilayah di DKI Jakarta pada Jumat (24/11/2013) sore hingga malam. Atas kejadian tersebut, beberapa wilayah di DKI Jakarta dilaporkan tergenang banjir.

"BPBD mencatat genangan terjadi di 4 RT atau 0,013 % dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji dalam keterangannya, Jumat (24/11/2023).

Dari laporan yang diterima oleh MNC Portal Indonesia, wilayah Jakarta yang tergenang banjir yakni di dua RT di kawasan Jakarta Barat.

"Kelurahan Sukabumi Selatan dengan ketinggian 30 sampai dengan 70 cm, penyebab, curah hujan tinggi dan Luapan kali Pesanggrahan," imbuh Isnawa Adji.

Selanjutnya, di Jakarta Selatan juga terdapat dua RT yang tergenang banjir yakni di Kelurahan Kuningan Barat