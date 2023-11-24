Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diguyur Hujan Lebat Sore hingga Malam, Dua RT di Jakbar dan Jaksel Tergenang Banjir

Giffar Rivana , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |22:20 WIB
Diguyur Hujan Lebat Sore hingga Malam, Dua RT di Jakbar dan Jaksel Tergenang Banjir
A
A
A

JAKARTA - Hujan dengan intensitas sedang hinnga lebat mengguyur sejumlah wilayah di DKI Jakarta pada Jumat (24/11/2013) sore hingga malam. Atas kejadian tersebut, beberapa wilayah di DKI Jakarta dilaporkan tergenang banjir.

"BPBD mencatat genangan terjadi di 4 RT atau 0,013 % dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji dalam keterangannya, Jumat (24/11/2023).

Dari laporan yang diterima oleh MNC Portal Indonesia, wilayah Jakarta yang tergenang banjir yakni di dua RT di kawasan Jakarta Barat.

"Kelurahan Sukabumi Selatan dengan ketinggian 30 sampai dengan 70 cm, penyebab, curah hujan tinggi dan Luapan kali Pesanggrahan," imbuh Isnawa Adji.

Selanjutnya, di Jakarta Selatan juga terdapat dua RT yang tergenang banjir yakni di Kelurahan Kuningan Barat

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188432//tni-EKuC_large.jpg
Solidaritas Nasional! Alumni Akmil dan Akpol 2012 Terjun Langsung Bantu Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188415//viral-GEk3_large.jpg
Banjir Sumatera, Mantan Hakim MK Usul Satgas PKH Kejagung Tindak Tegas Perusak Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/65/3188388//viral_warteg-1uhy_large.jpg
Viral, Mahasiswa UIN Ciputat Dsk Korban Banjir Sumatera Boleh Makan Gratis di Warteg Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188383//rsud_aceh_tamiang-KNML_large.jpg
Kondisi Terkini RSUD Aceh Tamiang yang Lumpuh Imbas Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188380//banjir_rob-60W3_large.jpg
Jalan RE Martadinata Masih Tergenang Banjir Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188379//hasan_nasbi-yIuW_large.jpg
Singgung Akar Masalah Banjir Sumatera, Hasan Nasbi: Bukan Kesalahan Satu atau Dua Orang!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement