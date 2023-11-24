Hujan Deras dan Angin Kencang, Atap SDN di Kota Bogor Roboh

BOGOR - Atap SDN Panaragan Kidul di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor roboh. Hal itu disebabkan hujan deras disertai angin kencang sore tadi.

"Hujan deras disertai tiupan angin kencang di lokasi kejadian mengakibatkan atap SDN Panaragan Kidul roboh," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas, Jumat (24/11/2023).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.00 WIB. Atap roboh terjadi pada bagian gudang, sebagian tembok ambruk di ruangan kepala sekolah, ruang guru dan ruang komputer dengan kondisi rusak berat.

"Korban jiwa nihil," tambahnya.

Tim TRC-PB BPBD Kota Bogor yang menerima laporan itu langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan assesment kebencanaan. Dibutuhkan penanganan lebih lanjut oleh pihak terkait.

"Secepatnya diperbaiki kerusakan pada sekolah terdampak," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)