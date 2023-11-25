Bertolak ke Wina, Wapres Lanjutkan Kunjungan Kerja ke Slovakia

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin usai melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Athena Yunani, melanjutkan lawatannya ke Slovakia, Jumat (24/11/2023).

Menggunakan pesawat Garuda Indonesia (GIA-2), pukul 15.25 Waktu Setempat (WS) Wapres beserta Ibu Wury dan delegasi lepas landas dari Bandara Internasional Eleftherios Venizelos, Athena, menuju Bandara International Schwechat, Wina dengan perkiraan waktu tempuh 2 jam 40 menit.

Saat pesawat yang ditumpangi Wapres akan mengudara, tampak di bawah tangga pesawat para pejabat melepas keberangkatan Wapres, diantaranya Chief Protocol/Head of the Protocol Department Yunani H.E. Ambassador Aglaia Balta, Duta Besar RI di Athena, Bebeb A.K Nugraha Djundjunan dan Ibu Stevanny Djundjunan dan Atase Pertahanan RI di Roma, Kolonel Laut (P) Aminuddin Albek dan Ibu Irma Febrawati Bima, dengan prosesi jajar kehormatan Pasukan Pengamanan Republik Yunani.

Sekitar pukul 17.05 waktu setempat, Wapres akan tiba di Bandara Internasional Schwechat, Wina, Austria disambut oleh Duta Besar RI di Wina Damos Dumoli Agusman dan Atase Pertahanan RI di Berlin Budi Wibowo.