HOME NEWS NASIONAL

Gibran Absen Dialog Terbuka Muhammadiyah, Pengamat Sebut Bentuk Kekalahan Gagasan

Arif Budianto , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |00:19 WIB
Gibran Absen Dialog Terbuka Muhammadiyah, Pengamat Sebut Bentuk Kekalahan Gagasan
Gibran Abses Dialog Terbuka Muhammadiyah/Foto: MNC Portal
JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Airlangga Pribadi Kusman menyoroti ketidakhadiran Gibran Rakabuming Raka, dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa yang dihadiri capres Prabowo Subianto di Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS).

"Ketidakhadiran putra Presiden Jokowi sekaligus kandidat wapres dari Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan keterbatasan strategi politik," ujar Airlangga kepada wartawan, Jumat (25/11/2023).

Selama ini kata dia, pasangan Prabowo-Gibran hanya memakai strategi joget gemoy yang viral di kalangan anak muda.

"Seperti kita ketahui bahwa pasangan itu menggunakan strategi kampanye politik gimik seperti joget gemoy yang disebarkan dalam berbagai platform media sosial untuk memikat pemilih," ujar Airlangga.

Lebih lanjut dia menambahkan, kampanye itu sebetulnya memiliki fungsi manipulatif untuk mengalihkan warga terkait berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi pasangan tersebut.

"Seperti dugaan pelanggaran HAM, pelanggaran etik berskala berat dalam kandidasi Gibran sebagai cawapres salam proses di Mahkamah Konstitusi kemarin, maupun kekhawatiran mobilisasi aparatus negara seperti perangkat desa demi pemenangan," beber dia.

Airlangga menyebut ketidakhadiran Gibran ini membuktikan kekalahan gagasan, dan ketidaksiapan pasangan tersebut dalam mempertanggungjawabkan gagasan seperti apa yang akan dibawa dalam momen Pilpres 2024.

