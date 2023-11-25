Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

OTT di Kaltim, KPK Tetapkan 5 Tersangka

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |01:51 WIB
OTT di Kaltim, KPK Tetapkan 5 Tersangka
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima qtersangka dalam perkara dugaan suap proyek pengadaan jalan di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) 2023. Penetapan tersangka tersebut merupakan buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Kamis (23/11/2023).

Mereka yang ditetapkan tersangka adalah, Rahmat Fadjar (RF) selaku Kepala Satuan Kerja Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur tipe B, Riado Sinaga (RS) selaku Pejabat Pembuat Keputusan (PPK) pada Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Kaltim, Abdul Nanang Ramis (ANR) selaku pemilik PT Fajar Pasir Lestari, Hendra Sugiarto (HS) selalu staf PT Fajar Pasir Lestari sekaligus menantu ANR, dan Nono Mulyatno (NM) selaku Direktur CV Bajasari.

Usai diumumkan sebagai tersangka, mereka pun langsung dilakukan penahanan yang masing-masing selama 20 hari pertama.

"Terhitung mulai 24 November 2023 sampai dengan 13 Desember 2023 di Rutan KPK," kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak saat konferensi pers di kantornya, Sabtu (25/11/2023).

Dalam OTT tersebut juga turut diamankan barang bukti berupa uang senilai Rp525 juta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPK KPK OTT di Kaltim OTT KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188175//kpk-0czl_large.jpg
Berkas Perkara Dilimpahkan, Eks Bupati Koltim Cs Segera Diadili di Kasus Proyek RSUD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188117//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-cytm_large.jpg
KPK Ungkap Alasan Cekal Yaqut dan Bos Maktour: Keterangan Sangat Kami Perlukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188090//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-7zIy_large.jpg
KPK Ungkap Alasan Kirim Penyidik ke Arab Saudi: Verifikasi Fasilitas Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188086//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur-CEaY_large.jpg
KPK Bantah Sita Aset Linda Susanti: Yang Disita Hanya Dokumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187964//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-CI1O_large.jpg
Periksa Anak Gubernur Kalbar Terkait Kasus Proyek Jalan di Mempawah, KPK Dalami Aliran Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187750//kpk-gv49_large.jpg
KPK Panggil Anak Gubernur Kalbar Ria Norsan Usut Kasus Proyek Jalan di Mempawah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement