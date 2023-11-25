Bazar Murah 500 Paket Sembako Disambut Antusias Warga, Akui Semakin Mengenal Perindo

JAKARTA - Gelaran sembako murah Perindo kembali diadakan di wilayah Jakarta Timur, tepatnya di RW 14 Pisangan Baru Utara, Matraman. Bazaar sembako murah yang diadakan secara perdana oleh Perindo Jakarta Timur ini ternyata disambut antusias warga karena tingginya harga sembako di pasaran saat ini.

Salah satu warga RW 14 Pisangan Baru Utara, Rika (34) menjelaskan kehadiran bazaar sembako murah yang diselenggarakan oleh partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo, menjadi oase di tengah tingginya harga kebutuhan pokok yang mahal.

"Kami semua sangat bersyukur dengan kehadiran Perindo, walaupun dengan keadaan tingginya harga sembako yang serba mahal, Perindo mau membantu dengan menjual kebutuhan barang pokok di bawah harga rata-rata," jelas Rika di lokasi, Jumat (24/11/2023).

Di sisi lain, warga lainnya Siti Rohmah (36) mengatakan kehadiran Perindo yang diwakili oleh Ketua DPD Perindo Jakarta Timur, Berman Nainggolan, menjadi wujud nyata meninjau kesulitan warga saat ini. Siti menjelaskan, kehadiran Perindo beserta Berman ini menjadi bukti kerja nyata, tidak hanya terlihat di spanduk dan baliho semata.

"Dengan kehadiran pak Berman dan Perindo yang terjun langsung menemui kami disini, kita bisa langsung tatap muka dan kenal kehadirannya. Terlebih hadirnya Perindo, justru membantu warga sekali," kata Siti.

Sementara itu, Caleg Perindo untuk DPRD Provinsi Dapil 4 Jakarta, Berman Nainggolan mengatakan kunjungan pertama partainya yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu menjadi pengalaman yang berkesan. Bazaar sembako murah yang dimulai sedari pukul 13.30 WIB pada Jumat (24/11/2023), diserbu warga yang memiliki KTA berasuransi Perindo sebanyak 500 orang.