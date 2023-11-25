Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Dijadwalkan Bakal Hadiri KTT Perubahan Iklim di Dubai

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |03:58 WIB
JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan akan menghadiri Conference of the Parties (COP) ke-28 atau Konferensi Para Pihak anggota The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) atau Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim akan segera dilangsungkan di Dubai, Persatuan Emirat Arab. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 30 November hingga 12 Desember 2023 mendatang.

Hal ini disampaikan Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesian Abdullah Salem Obeid Al Dhaheridalam Resepsi National Day ke-52 di Hotel Raffles, Jumat (24/11/2023).

"Kami berharap partisipasi ini akan mengarah pada pengumuman inisiatif bilateral dan multilateral yang memperkuat peran dan posisi Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim, mengurangi emisi, dan membatasi pemanasan global,"kata dia.

Diketahui, UEA sendiri akan menjadi tuan rumah Konferensi Para Pihak UNFCCC (COP28) di Expo City Dubai pada tanggal 30 November hingga 12 Desember 2023. Konferensi ini mempertemukan para pemimpin dunia dan para ahli dalam upaya mengurangi risiko yang dihadapi planet.

Melalui konferensi global ini, UEA memprioritaskan percepatan tujuan pembangunan berkelanjutan dan memperluas cakupan transformasi energi.

Halaman:
1 2
      
