Jabat Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango Punya Harta Rp3,7 Miliar

JAKARTA - Nawawi Pomolango ditunjuk sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang ditandatangi Joko Widodo (Jokowi) menyusul ditetapkannya Firli Bahuri sebagai tersangka. Nawawi mempunayi harta kekayaan sebesar Rp3,7 miliar.

Catatan kekayaan itu dilaporkan Nawawi saat dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Berdasarkan dokumen yang diunggah di elhkpn.kpk.go.id Nawawi melaporkan kekayaan pada 30 Januari 2023 periodik 2022.

Harta kekayaan yang dimiliki Nawawi meliputi tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, kas atau setara kas dan harta lainnya. Rp2,3 miliar dari kekayaan Nawawi yaitu berupa tanah dan bangunan.

Ia tercatat memiliki tujuh harta kekayaan berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Bolaang Mongondow dan Balikpapan. Sementara Rp321 juta kekayaannya berada di alat transportasi berupa satu kendaraan motor dan satu kendaraan mobil.

Harta bergerak lainnya miliki Nawawi yang tercatat yakni sebesar Rp155 juta sementara kas dan setara kas berjumlah Rp702 juta lalu harta lainnya berjumlah Rp235 juta. Adapun Nawawi tercatat tidak memiliki hutang.