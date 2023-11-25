Gempa M3,5 Guncang Sukabumi, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,5 mengguncang wilayah Sukabumi, Jawa Barat, pada Sabtu (25/11/2023) sekira pukul 06.36 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 7.03 Lintang Selatan - 106.65 Bujur Timur.

"#Gempa Dirasakan Magnitudo: 3.5, Kedalaman: 12 km, 25 Nov 2023 06:36:59 WIB, Koordinat: 7.03 LS-106.65 BT (Pusat gempa berada di darat 12 km Tenggara Kab. Sukabumi," tulis BMKG.

Gempa Dirasakan (MMI) II-III Sukabumi. Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)