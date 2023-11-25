Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pekan Depan, KPU Gelar Kampanye Pemilu Damai di GBK

Irfan Maulana , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |09:49 WIB
Pekan Depan, KPU Gelar Kampanye Pemilu Damai di GBK
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menyelenggarakan Kampanye Pemilu damai di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Senin (27/11/2023). Sebanyak 70 ribu orang diperkirakan akan menghadiri acara tersebut.

"Nanti 27 November di GBK, jam 14. 65 ribu sampai 70 ribu yang datang," ujar komisioner KPU RI August Mellaz, Sabtu, (25/11/2023).

Kata dia, acara ini tidak dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan para petinggi Polri dan TNI. Sebab, mereka bukan kontestan Pemilu.

"Ini kan yang diundang konstestan kan. Jadi Parpol (Partai Politik) dan peserta Pemilu dan Capres Cawapres kita undang," kata Mellaz.

Dia menjelaskan, bahwa Deklarasi kampanye damai ini merupakan rangkaian Kirab Pemilu yang telah mulai dijalankan pada 14 Februari 2023 lalu.

"Nanti titik temu di jakarta bendera-bendera partai yang kita kirab itu masuk ke Jakarta dan di situ jadi momentum penandatangan komitmen pemilu damai," ucapnya.

Untuk diketahui KPU RI telah menetapkan tiga pasangan Capres Cawapres. Mereka juga sudah memiliki nomor urut.

