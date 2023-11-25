Hari Guru Nasional, Jokowi: Guru Tokoh Penentu Laju Peradaban Bangsa

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut guru merupakan sosok yang menjadi penentu laju beradaban bangsa. Hal itu ia sampaikan di momen Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November 2023.

“Guru bukan lagi sekadar seseorang yang digugu dan ditiru yang mejadi suri teladan anak-anak didik. Melainkan tokoh yang menentukan laju peradaban,” kata Jokowi dalam unggahan Instagramnya, Sabtu (25/11/2023).

Mantan Wali Kota Solo itu menilai guru akan menjadi jembatan anak-anak masa kini untuk melangkah. Hal itu terutama untuk menggapai masa depan.

Menurut Jokowi, banyak harapan tergantung sosok guru. Jokowi pun kembali menulis ucapan hari guru.

“Di pundak mereka tersampir harapan orangtua, masyarakat dan bangsa besar ini. Selamat Hari Guru Nasional,” tutupnya.

Dalam unggahannya Jokowi terlihat menggunggah foto guru yang tengah mengajar di antara murid-murid. Murid-murid itu terlihat memakai seragam khas sekolah merah putih untuk sekolah dasar, putih-biru untuk sekolah menengah pertama dan putih-abu-abu untuk sekolah menengah atas.

(Arief Setyadi )