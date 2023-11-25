Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Guru Nasional, Jokowi: Guru Tokoh Penentu Laju Peradaban Bangsa

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |10:18 WIB
Hari Guru Nasional, Jokowi: Guru Tokoh Penentu Laju Peradaban Bangsa
Hari Guru Nasional (Foto: Instagram Jokowi)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut guru merupakan sosok yang menjadi penentu laju beradaban bangsa. Hal itu ia sampaikan di momen Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November 2023.

“Guru bukan lagi sekadar seseorang yang digugu dan ditiru yang mejadi suri teladan anak-anak didik. Melainkan tokoh yang menentukan laju peradaban,” kata Jokowi dalam unggahan Instagramnya, Sabtu (25/11/2023).

Mantan Wali Kota Solo itu menilai guru akan menjadi jembatan anak-anak masa kini untuk melangkah. Hal itu terutama untuk menggapai masa depan.

“Mereka menjadi jembatan anak-anak masa kini untuk melangkah ke masa depan,” ucapnya.

Menurut Jokowi, banyak harapan tergantung sosok guru. Jokowi pun kembali menulis ucapan hari guru.

“Di pundak mereka tersampir harapan orangtua, masyarakat dan bangsa besar ini. Selamat Hari Guru Nasional,” tutupnya.

Dalam unggahannya Jokowi terlihat menggunggah foto guru yang tengah mengajar di antara murid-murid. Murid-murid itu terlihat memakai seragam khas sekolah merah putih untuk sekolah dasar, putih-biru untuk sekolah menengah pertama dan putih-abu-abu untuk sekolah menengah atas.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
guru jokowi Hari Guru Nasional
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183191/pemerintah-tQX6_large.jpg
Menag Terkenang Sosok Ayah: Guru Bukan Sekadar Pengajar, tapi Penyalur Cahaya bagi Jiwa Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/338/2927254/balon-gas-meledak-saat-peringatan-hari-guru-di-bekasi-10-orang-terluka-218RyOTPWK.jpg
Balon Gas Meledak saat Peringatan Hari Guru di Bekasi, 10 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/338/2927086/rayakan-hari-guru-balon-gas-meledak-kenai-wajah-pengajar-sdn-cimuning-bekasi-AYY7AU9938.jpg
Rayakan Hari Guru, Balon Gas Meledak Kenai Wajah Pengajar SDN Cimuning Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/337/2927006/hgn-2023-dpr-harap-jangan-ada-lagi-guru-terintimidasi-LzDwH2O8Ck.jpg
HGN 2023, DPR Harap Jangan Ada Lagi Guru Terintimidasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/337/2926996/ketika-mahfud-md-terngiang-pernah-dimarahi-guru-orangtuanya-malah-bilang-terima-kasih-DD8TKUFspW.jpg
Ketika Mahfud MD Terngiang Pernah Dimarahi Guru, Orangtuanya Malah Bilang Terima Kasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/25/337/2507235/kapolri-guru-sumber-kekuatan-bangsa-memajukan-sdm-unggul-WhavkKv8d5.jpg
Kapolri: Guru Sumber Kekuatan Bangsa Memajukan SDM Unggul
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement