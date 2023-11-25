Gempa M3,3 Guncang Seram Bagian Timur Maluku

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,3 mengguncang wilayah Seram Bagian Timur, Maluku, pada Sabtu (25/11/2023) sekira pukul 10.01 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 3,25 Lintang Selatan - 131.36 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.3, 25-Nov-2023 10:01:34WIB, Lok:3.25LS, 131.36BT (98 km Tenggara SERAMBAGIANTIMUR-MALUKU), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)