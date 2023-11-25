Blak-blakkan! Dukung Ganjar, Yenny Wahid: Karena Ada Pak Mahfud, Kader Gus Dur

PROBOLINGGO - Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid mengungkapkan alasan kenapa dirinya memilih pasangan Ganjar - Mahfud di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti.

Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini mengatakan, sebelum memutuskan mendukung Ganjar dirinya melakukan riyadhoh spiritual dan ziarah ke makam Gus Dur, serta sholat istikharah.

"Itu alasan spiritual. Tapi kalau alasan dhohirnya, itu juga karena ada Pak Mahfud. Pak Mahfud itu kadernya Gus Dur langsung, dikader oleh Gus Dur, dulu pertama kali dijadikan menteri di kabinet oleh Gus Dur," kata Yenny saat silaturahmi sekaligus sosialisasi pasangan Ganjar-Mahfud kepada para tokoh masyarakat di Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (24/11/2023).

Direktur Eksekutif Wahid Fondation ini menjelaskan, bahwa di era Presiden Gus Dur Mahfud MD menjabat Menteri Pertahanan yang mengepalai ratusan ribu TNI dan kini menjadi Menko Polhukam yang juga mengepalai ratusan ribu TNI dan polisi.

"Ternyata pandangannya Gus Dur menjadi kenyataan. Memang kebutuhan utama negara kita adalah penegakan hukum," ucapnya.

Yenny mengatakan, bahwa penegakan hukum sangat penting dalam sebuah negara. Sebab, kalau penegakan hukumnya tidak bagus maka ekonomi tidak akan tumbuh.

Dia pun mencontohkan, di sebuah desa apabila ada warung, namun kalau tidak ada penegakan hukmnya makan akan banyak preman yang datang untuk meminta uang di warung tersebut. Kalau preman terus menerus datang, maka orang yang usaha warung tersebut akan mengalami kerugian.

"Kalau keamanan, hukum, tidak ditegakkan maka ekonomi gak akan jalan. Apalagi urusan negara," ujarnya.