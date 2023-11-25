Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Bertemu dengan Romo Magnis, Bahas Masa Depan Indonesia

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |11:15 WIB
Ganjar Pranowo Bertemu dengan Romo Magnis, Bahas Masa Depan Indonesia
Ganjar Pranowo bertemu Romo Franz (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, melakukan pembahasan mengenai kondisi terkini Indonesia dengan Guru Besar Filsafat Moral, Romo Franz Magnis Suseno, yang akrab disapa Romo Magnis, di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, pada Jumat (24/11/2023).

Romo Magnis pun memberikan doa dan kepada Ganjar Pranowo dalam perhelatan Pemilihan Presiden tahun 2024. Romo Magnis berharap agar Ganjar tetap memegang teguh prinsip kepentingan bangsa dan negara, meskipun demokrasi mengalami tantangan dan kemunduran.

"Semoga Tuhan memberkati, dan silahkan jalan terus," ucap Romo Magnis seusai pertemuan dengan Ganjar Romo Magnis menyatakan bahwa mereka membahas berbagai aspek terkait masa depan Indonesia. Menurutnya, kemajuan bangsa ini bisa terwujud jika persoalan seperti korupsi dan kemunduran demokrasi dapat diatasi.

"Kita perlu mengatasi permasalahan saat ini, seperti korupsi dan penurunan kualitas demokrasi. Dalam hal ini, kita harus kembali kepada nilai-nilai integritas dan kejujuran," ujar Romo Magnis.

Beliau menegaskan bahwa politik seharusnya bukan tentang memenangkan pihak kiri atau kanan, tetapi lebih pada upaya memenangkan, menyelamatkan, dan memajukan Bangsa Indonesia.

Ganjar Pranowo menyebut bahwa ia menerima dua buku dari Franz Magnis dengan judul "Etika Politik" dan "Iman Dalam Tantangan". Ganjar mengungkapkan bahwa ia mendapatkan banyak masukan tentang moral dan etika selama diskusi.

"Saya hari ini berkunjung ke tempat Romo Magnis dan tadi diskusi kecil ya, selalu menarik beliau karena selalu bicara ini, ini menarik ini. Saya diberi buku, terimakasih ya Romo. Ini buku legend, hampir semua orang membaca. 'Etika Politik, Prinsip Moral dan Dasar Kenegaraan Modern' dan satu lagi, 'Iman dalam Tantangan, Apa Kita Masih Dapat Percaya pada yang di Seberang?'," kata Ganjar

"Kalimatnya pendek-pendek, menurut Romo Magnis boleh untuk dibaca satu dua saja karena itu cukup bisa membekali dan saya sangat senang mendapatkan cerita baik, cerita etik, cerita moral dalam berbangsa, bernegara dan juga bermasyarakat," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement