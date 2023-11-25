Ganjar Pranowo Bertemu dengan Romo Magnis, Bahas Masa Depan Indonesia

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, melakukan pembahasan mengenai kondisi terkini Indonesia dengan Guru Besar Filsafat Moral, Romo Franz Magnis Suseno, yang akrab disapa Romo Magnis, di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, pada Jumat (24/11/2023).

Romo Magnis pun memberikan doa dan kepada Ganjar Pranowo dalam perhelatan Pemilihan Presiden tahun 2024. Romo Magnis berharap agar Ganjar tetap memegang teguh prinsip kepentingan bangsa dan negara, meskipun demokrasi mengalami tantangan dan kemunduran.

"Semoga Tuhan memberkati, dan silahkan jalan terus," ucap Romo Magnis seusai pertemuan dengan Ganjar Romo Magnis menyatakan bahwa mereka membahas berbagai aspek terkait masa depan Indonesia. Menurutnya, kemajuan bangsa ini bisa terwujud jika persoalan seperti korupsi dan kemunduran demokrasi dapat diatasi.

"Kita perlu mengatasi permasalahan saat ini, seperti korupsi dan penurunan kualitas demokrasi. Dalam hal ini, kita harus kembali kepada nilai-nilai integritas dan kejujuran," ujar Romo Magnis.

Beliau menegaskan bahwa politik seharusnya bukan tentang memenangkan pihak kiri atau kanan, tetapi lebih pada upaya memenangkan, menyelamatkan, dan memajukan Bangsa Indonesia.

Ganjar Pranowo menyebut bahwa ia menerima dua buku dari Franz Magnis dengan judul "Etika Politik" dan "Iman Dalam Tantangan". Ganjar mengungkapkan bahwa ia mendapatkan banyak masukan tentang moral dan etika selama diskusi.

"Saya hari ini berkunjung ke tempat Romo Magnis dan tadi diskusi kecil ya, selalu menarik beliau karena selalu bicara ini, ini menarik ini. Saya diberi buku, terimakasih ya Romo. Ini buku legend, hampir semua orang membaca. 'Etika Politik, Prinsip Moral dan Dasar Kenegaraan Modern' dan satu lagi, 'Iman dalam Tantangan, Apa Kita Masih Dapat Percaya pada yang di Seberang?'," kata Ganjar

"Kalimatnya pendek-pendek, menurut Romo Magnis boleh untuk dibaca satu dua saja karena itu cukup bisa membekali dan saya sangat senang mendapatkan cerita baik, cerita etik, cerita moral dalam berbangsa, bernegara dan juga bermasyarakat," sambungnya.