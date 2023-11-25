Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketika Mahfud MD Terngiang Pernah Dimarahi Guru, Orangtuanya Malah Bilang Terima Kasih

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |11:24 WIB
Ketika Mahfud MD Terngiang Pernah Dimarahi Guru, Orangtuanya Malah Bilang Terima Kasih
Cawapres Mahfud MD (Foto: Arif Julianto)
JAKARTA - Hari Guru Nasional diperingati setiap tahunnya tanggal 25 November. Adapun HGN tahun 2023 mengusung tema 'Guru Pembelajar Bahagia Mengajar' memberikan makna bagi puluhan juta guru di seluruh Indonesia.

Cawapres Partai Perindo, Mahfud MD membagikan pengalamannya saat masih berada di bangku sekolah. Di mana, saat dirinya dimarahi oleh sang guru, justru orangtuanya mengucapkan terima kasih.

"Waktu saya SD dan bersekolah di desa di Madura, kalau saya dimarahi oleh guru, orangtua saya mendatangi guru dan mengucapkan terima kasih," kata Mahfud dikutip dalam akun Instagramnya @mohmahfudmd, Sabtu (25/11/2023).

Begitupun sebaliknya, jika dirinya dimarahi oleh orangtua maka sang guru langsung memberikan sebuah nasihat. Tidak ada istilah orangtua melabrak guru saat anaknya dihukum.

Halaman:
1 2
      
