HOME NEWS NASIONAL

TGB Menilai Ganjar dan Mahfud MD Calon Pemimpin Ideal, Ini Tiga Ciri Pemimpin Ideal

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |13:22 WIB
TGB Menilai Ganjar dan Mahfud MD Calon Pemimpin Ideal, Ini Tiga Ciri Pemimpin Ideal
Ketua Harian DPP Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud, Tuan Guru Bajang (TGB) HM Zainul Majdi, menilai bahwa pasangan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Calon Pemimpin Ideal.

Dalam diskusi yang diadakan PP Muhammadiyah pada Kamis, (23/11/2023), TGB menyatakan pasangan Ganjar-Mahfud mampu dengan jelas memaparkan berbagai program untuk memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan.

Menurut TGB, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berhasil menyampaikan berbagai program yang mencakup pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan penegakan hukum. Dia juga menilai bahwa ada kesepahaman antara seluruh pihak yang hadir dalam diskusi tersebut.

Dari hasil pemaparan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, TGB menyatakan bahwa Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menunjukkan kualitas kepemimpinan yang baik, menjadikan mereka sebagai pasangan yang ideal untuk memimpin Indonesia ke depan.

TGB menganggap bahwa Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah calon pemimpin ideal yang memikirkan masa depan Indonesia.

"Saya pikir ini hal yang sangat penting, bahwa beliau berdua (Ganjar Pranowo dan Mahfud Md) memang calon pemimpin yang memikirkan Indonesia ke depan," ungkap TGB.

Lantas apa saja sebenarnya ciri-ciri pemimpin ideal itu? Berikut ini ulasan 3 Ciri Pemimpin yang Ideal

1. Pencari Solusi

Seorang pemimpin ideal diharapkan memiliki kemampuan mengambil keputusan krusial dan mencari solusi dari setiap permasalahan. Demi menghindari stigma sebagai "Miss No Solution," diperlukan tindakan tegas dan penghapusan kecenderungan bersikap plin-plan.

Penting juga untuk menghindari kebiasaan menghindar dari tanggung jawab, karena sebagai "nakhoda," pemimpin bertanggung jawab untuk membimbing tim ke arah yang benar.

Ciri ini terlihat dalam diri Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang selalu mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada.

