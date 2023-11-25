Terpilih di Pilpres 2024, Mahfud MD Komitmen Pelaksanaan Penegakan dan Perlindungan Hukum

JAKARTA - Calon Wakil Presiden dari Ganjar Pranowo, Mahfud MD kembali menekankan komitmennya bersama Ganjar Pranowo untuk melaksanakan penegakan hukum dan perlindungan hukum di Indonesia, jika keduanya terpilih sebagai pemenang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Hal itu diungkap Mahfud MD kala dirinya menjadi salah satu panelis dalam dialog publik Muhammadiyah Bersama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada hari Kamis, 23 November 2023.

Cawapres dari Ganjar Pranowo sekaligus Menkopolhukam era Jokowi itu menjelaskan bahwa dirinya dan Ganjar telah merumuskan komitmennya untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.

Ia menilai bahwa banyak terjadi aksi kolusi antara pengusaha dan penguasa yang menyebabkan rusaknya penegakan hukum. Pengusaha biasanya melakukan suap terhadap penguasa agar urusannya atau kasus yang dihadapinya bisa cepat selesai.

“Soal Penegakan hukum, gini pak jadi gini penegakan hukum itu sudah kami rumuskan di atas itu sering terjadi kolusi antara pengusaha dan penguasa sehingga kalau orang kuat punya kasus itu pokoknya nyuap selese,” kata Mahfud MD.

Sebaliknya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) kedua itu menilai bahwa rakyat kecil seringkali mengalami penindasan dan hak-haknya dirampas dengan cara yang sewenang-wenang.

“Sementara orang bawah itu hak haknya dirampas secara sewenang-wenang,” sambungnya.