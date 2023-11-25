Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Parlemen Inggris, BKSAP DPR Galang Dukungan untuk Palestina

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |14:18 WIB
Bertemu Parlemen Inggris, BKSAP DPR Galang Dukungan untuk Palestina
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon melangsungkan pertemuan dengan anggota parlemen Inggris, Jeremy Corbyn. Pertemuan itu, bertujuan untuk menggalang dukungan bagi Palestina.

Selain itu, BKSAP juga ingin mendorong parlemen-parlemen negara sahabat mendukung inisiatif perdamaian global di tengah memanasnya isu geopolitik dan ketimpangan kekuatan besar.

"Pada pertemuan itu, kami bersepakat bahwa untuk terus mengadvokasi perjuangan Palestina dan menekankan perlunya segera dilakukan gencatan senjata di Gaza," kata Fadli Zon dalam keterangannya, Sabtu (25/11/2023).

Ia menambahkan, pertemuan itu juga merupakan bagian dari langkah DPR dalam menggalang dukungan global bagi rakyat Palestina. Sebab, kata Fadli, Corbyn merupakan tokoh yang aktif dalam Kampanye Solidaritas bagi Palestina (Palestine Solidarity Campaign) di Inggris dan Wales.

"Jeremy Corbyn ini dikenal sebagai pendukung kuat Palestina. Tak hanya di Inggris, tetapi juga di panggung global. Penting untuk menjaring dukungan dari kawasan Eropa, dan beliau sudah setuju untuk bergabung sebagai anggota Liga Parlemen untuk Palestina,” tuturnya.

