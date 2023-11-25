Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD: Umat Muslim Wajib Jaga Keselamatan NKRI Berdasarkan Syariat Islam

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |14:25 WIB
Mahfud MD: Umat Muslim Wajib Jaga Keselamatan NKRI Berdasarkan Syariat Islam
Mahfud MD (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan jika masyarakat muslim yang ada di Indonesia wajib menjaga keselamatan NKRI berdasarkan syariat Islam.

Hal tersebut diungkapkan Mahfud saat memberikan tausiyah kebangsaan dengan tema Bersama Menyelamatkan dan Memajukan Indonesia yang tayang di kanal YouTube Ummulqura Hidayatullah, Jumat 24 November 2023.

"Wajib bagi kita (menjaga keselamatan NKRI berdasarkan syariat Islam)," kata Mahfud MD.

Mahfud bercerita, jika dulu KH Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad pada 22 Oktober 1945, untuk menjaga kesatuan NKRI. Maka dari itu, kata Mahfud konstruksi itu masih harus dijaga sampai sekarang.

"Persoalannya, mengala kita harua menyelamatkan negara ini? Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sejarah memanggil kita untuk memperbaiki," ucap Mahfud.

Mahfud juga mengungkapkan peran dan posisi umat islam di negara Indonesia. Mahfud mengatakan, jika umat Islam menjadi salah satu umat terbesar yang membawa Indonesia mencapai kemerdekaannya.

Halaman:
1 2
      
