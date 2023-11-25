Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Miliki Peluang Raih Suara Pemilih Rasional di Pilpres 2024

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |14:30 WIB
Mahfud MD Miliki Peluang Raih Suara Pemilih Rasional di Pilpres 2024
Mahfud MD (Foto: Dok Kemenko Polhukam)
JAKARTA - Sosok Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD disebut dapat memperoleh dukungan dari pemilih yang bersifat rasional dan cenderung mengedepankan adu gagasan dalam Pilpres 2024.

Tidak hanya itu, menurut Pengamat Politik Emrus Sihombing, rekam jejak dan pengalaman Mahfud MD sebagai Calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo dalam Pemilu 2024 juga dianggap sebagai faktor daya tarik bagi pemilih yang berpikiran rasional.

"Pak Mahfud dapat meningkatkan jumlah suara, terutama jika pemilihnya adalah orang-orang yang berpikiran rasional, menekankan pada rasionalitas, dan mengedepankan adu gagasan. Mereka bukanlah pemilih yang telah dimanipulasi. Pemilih kita saat ini memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi," ujar Emrus dalam keterangannya pada Jumat (24/11/2023).

Lebih lanjut, Emrus menambahkan bahwa pemilihan Mahfud MD sebagai Calon Wakil Presiden didasarkan pada integritas, profesionalisme, dan kapabilitasnya.

"Keputusan ini merupakan keputusan yang tepat berdasarkan pada integritas, profesionalisme, dan kapabilitas. Saya yakin rakyat Indonesia akan membuat keputusan dengan jelas," jelas Emrus

Kemampuan Mahfud tentunya akan semakin terlihat saat debat antara calon presiden dan wakil presiden nanti.

"Jadi, sekali lagi, Mahfud MD dapat meningkatkan jumlah suara. Jika kita melihat hasil survei, masih ada pemilih yang belum pasti dan pemilih yang belum memutuskan. Mereka termasuk golongan pemilih rasional yang belum membuat keputusan, walaupun mereka sudah memiliki preferensi," ungkapnya.

Emrus percaya bahwa pasangan Ganjar-Mahfud memiliki peluang besar untuk memenangkan Pemilihan Presiden 2024 hanya dalam satu putaran.

