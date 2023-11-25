Buka Kongres HMI-Kohati, Jokowi Didampingi Panglima TNI Berpesan Jangan Salah Pilih Pemimpin

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dengan ramah menyambut kedatangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Bandar Udara Internasional Supadio. Panglima akan mendampingi Presiden membuka Kongres ke-XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Musyawarah Nasional (Munas) Kohati XXV 2023 di Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada Jumat 24 November 2023.

Upacara pembukaan dimulai dengan lantunan ayat suci Alquran, diikuti oleh penampilan tarian multi etnis yang memukau dari sanggar Kijang Berantai yang semakin menciptakan atmosfer yang kaya akan budaya khas Kalbar.

BACA JUGA: Jokowi Targetkan Rekrut Satu Juta Guru ASN P3K pada 2024

Presiden Jokowi memberikan dorongan kepada kader-kader HMI dan Kohati untuk selalu menjadi penjaga perjalanan sejarah bangsa Indonesia menuju negara maju pada tahun 2045.

“HMI dapat selalu aktif mengawal perjalanan sejarah Indonesia dan mengawal Indonesia maju seperti yang dicita-citakan,” kata Jokowi," ucap Jokowi dalam pidatonya.

Jokowi juga menyampaikan kegembiraannya melihat optimisme yang dipancarkan oleh kader HMI menghadapi masa depan.

“Ada tantangan, tapi tidak usah takut, tidak usah khawatir, optimisme harus perlu. Senang saya yang muda-muda sangat optimis dan jangan khawatir dengan realistis, jangan sampai kemajuan yang sudah terbangun menjadi sia-sia karena perpecahan kesalahan dalam memilih memimpin,” imbuhnya.