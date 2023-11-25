Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Guru Nasional 2023. Jokowi Tekankan Pentingnya Pembangunan Kualitas SDM Indonesia

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |15:33 WIB
Hari Guru Nasional 2023. Jokowi Tekankan Pentingnya Pembangunan Kualitas SDM Indonesia
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia akan berada pada puncak bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2035 mendatang. Kesempatan yang hanya datang sekali dalam sebuah peradaban negara tersebut harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar Indonesia dapat melompat menjadi negara maju.

"Ini adalah kesempatan emas bagi kemajuan negara kita Indonesia apabila bisa memanfaatkannya," ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional Tahun 2023 yang digelar di Britama Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (25/11/2023).

Oleh sebab itu, Presiden menekankan bahwa pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci untuk menuju Indonesia Maju. Bahkan, beberapa lembaga internasional juga mengatakan hal serupa.

"Saya sudah berbicara dengan banyak lembaga-lembaga internasional, kuncinya itu ada di pembangunan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia itu menjadi kunci," ucap Presiden.

Presiden mengatakan bahwa kualitas SDM yang baik dapat diraih dengan bantuan guru-guru Indonesia yang unggul dan hebat. Guru yang menjadi pembimbing, motivator, mentor, sahabat sekaligus guru yang menjadi panutan.

"Kalau di Jawa ini ada guru iku digugu lan ditiru, guru itu dipercaya dan dijadikan panutan," tutur Presiden.

Halaman:
1 2
      
