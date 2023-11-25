Hadiri Perayaan Hari Guru, Jokowi: Tingkat Stres Guru Lebih Tinggi dari Pekerjaan Lain

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam acara puncak peringatan Hari Guru Nasional tahun 2023 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta Pusat, pada hari ini, Sabtu (25/11/2023).

Berdasarkan pantauan di lokasi, acara itu langsung dibuka ditandai dengan kedatangan Joko Widodo (Jokowi).

Kepala Negara terlihat duduk di antara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Acara dibuka dengan nyanyian Indonesia Raya yang dinyanyikan dengan khidmat seisi ruangan. Setelahnya, acara kemudian dilanjutkan dengan drama musikal yang melibatkan siswa-siswa dari tingkat SD, SMP dan SMA.

BACA JUGA: Perindo Apresiasi Aksi Damai Mahasiswa di Rawamangun Berjalan Kondusif

Selain Jokowi, terlihat juga mereka yang hadir ialah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Jokowi dalam acara ini juga memberikan hadiah secara simbolis kepada sebanyak lima guru yang inovatif dan dedikatif.