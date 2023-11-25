Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Buka Suara di Balik Dipilihnya Nawawi Pomolango Jadi Ketua KPK: Banyak Pertimbangan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |16:49 WIB
Jokowi Buka Suara di Balik Dipilihnya Nawawi Pomolango Jadi Ketua KPK: Banyak Pertimbangan
Presiden Joko Widodo (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian Firli Bahuri dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mengangkat Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango sebagai pengganti sementara. Ia menegaskan, bahwa Keppres itu sudah sesuai aturan.

“Ya sudah saya tandatangani, tadi malam dan saya kira sudah tahu semuanya memang aturannya seperti itu,” kata Jokowi di Indonesia Arena, Sabtu (25/11/2023).

Jokowi mengungkap banyak pertimbangan yang menjadi dasar pemilihan Nawawi. Hanya saja dirinya enggan merinci alasan-alasan tersebut, Jokowi hanya menyebut bahwa Nawawi terpilih dari tiga kandidat lainnya.

“Banyak pertimbangan, memang pilihannya ada empat tetapi apapun kita harus memilih satu enggak mungkin empat-empatnya kita pilih,” ucapnya.

Ia pun berharap agar lembaga anti rasuah itu berjalan baik hingga terpilih Ketua baru nantinya. “Semoga KPK berjalan dengan baik sampai nanti terpilih ketua yang baru,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi telah menandatangani Keppres mengenai pemberhentian sementara Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK. Jokowi menunjuk Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.

"Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keppres Pemberhentian Sementara Ketua KPK Firli Bahuri, sekaligus menetapkan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya, Jumat 24 November 2023.

