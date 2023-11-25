Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soroti Komitmen Ganjar Pranowo ke Papua, Pengamat: Yang Penting Ada Political Will

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |16:52 WIB
Soroti Komitmen Ganjar Pranowo ke Papua, Pengamat: Yang Penting Ada <i>Political Will</i>
Ganjar Pranowo (Foto: dok istimewa/Okezone)
JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyoroti dengan cermat komitmen yang diungkapkan oleh Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, terkait pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua.

Dalam pernyataan terbarunya, Ganjar Pranowo, yang tengah melakukan safari politik di Provinsi Papua, menekankan pentingnya pemerataan pembangunan SDM untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

Pada kunjungannya di Pondok Pesantren Nurul Anwar, Sentani, Jayapura, Ganjar Pranowo memaparkan visi-misinya bersama pasangannya, Mahfud MD, untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di Papua. Mereka berkomitmen agar pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut menjadi lebih merata, dengan harapan dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, Adi Prayitno menilai bahwa Ganjar-Mahfud perlu menunjukkan komitmen yang kuat dan political will untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai sektor.

"Penting untuk memiliki political will, perencanaan terukur, serta kerja keras. Karena kalau bicara pemerataan ekonomi sejak lama digaungkan semua presiden tapi nyatanya belum maksimal," ungkap Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI).

Ganjar Pranowo sendiri, dengan tegas, menyatakan bahwa kunci utama menuju Indonesia Emas 2045 adalah pembangunan SDM yang berkualitas. Dalam pertemuan dengan ulama dan tokoh masyarakat di Papua, ia menekankan bahwa persiapan SDM unggul tidak hanya bergantung pada lembaga pendidikan, melainkan juga melibatkan peran keluarga yang sangat penting dalam mengawasi dan mendidik anak-anak.

"Pendidikan parenting pada orang tua itu juga harus ditingkatkan agar mereka bisa mengawasi dan mendidik anak-anak dengan baik," papar Ganjar Pranowo.

Adi Prayitno setuju dengan pandangan Ganjar Pranowo mengenai peningkatan kualitas SDM sebagai kunci untuk mengatasi kemiskinan di Papua. Menurutnya, perhatian serius terhadap peningkatan kualitas SDM merupakan langkah penting dalam mewujudkan Indonesia yang makmur.

"Termasuk soal peningkatan kualitas SDM harus mau diseriusi karena apa, Bangsa yang bagus adalah bangsa yang SDM-nya bagus," tegas Adi.

Dengan adanya dukungan dari pengamat politik terkemuka seperti Adi Prayitno, serta komitmen Ganjar Pranowo yang konsisten untuk pemerataan pembangunan SDM di seluruh Indonesia, khususnya di Papua, tampaknya menjadi kunci utama menuju cita-cita Indonesia Emas 2045. Pemerintahan yang memahami perlunya political will, perencanaan terukur, dan kerja keras diharapkan dapat membawa dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua dan Indonesia secara keseluruhan.

Misi Ganjar Pranowo & Mahfud MD untuk Papua: Pemerataan SDM sebagai Landasan Kemakmuran

Dalam melanjutkan perjalanan politik mereka, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak hanya menawarkan visi pemerataan ekonomi di Papua tetapi juga berkomitmen untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di wilayah tersebut. Misi ini menjadi bagian integral dari upaya mereka untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

