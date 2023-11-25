Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Aktris Nani Darham Meninggal hingga Game Baru Spongebob, Simak Ulasannya di Okezone Updates Hari Ini!

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |16:57 WIB
Aktris Nani Darham Meninggal hingga Game Baru Spongebob, Simak Ulasannya di Okezone Updates Hari Ini!
Okezone Updates (Foto: Dok Okezone)
OKEZONE Updates kembali hadir menemani malam Minggu Anda pada hari ini. Tentu saja dengan berita yang pastinya menarik untuk disimak.

Beberapa berita yang dibahas adalah terkait aktris Nani Darham yang diduga meninggal dunia, akibat menjalani operasi sedot lemak (Liposuction), di sebuah klinik di Jakarta Selatan.

Kondisi Nani Darham tidak stabil pascaoperasi sehingga dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Dokter Suyoto, Jakarta Selatan. Setibanya di RS, Nani dinyatakan meninggal dunia. Keluarga menduga adanya malapraktik dalam prosedur operasi sedot lemak sehingga melaporkan kasus ini ke Polres Jakarta Selatan.

Selain informasi tadi, juga informasi terkait kartun Spongebob Squarepants yang membuat game baru bernama Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake. Games ini bahkan juga akan rilis di mobile.

Dalam games tersebut Anda akan diminta untuk bermain sebagai Spongebob dan Patrick, saat mereka memulai petualangan epik di air mata duyung yang dapat mengabulkan permintaan.

Semua berita menarik tadi dapat Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, Youtube Okezone dan streaming di https://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan sampai kelewatan, ya!

(Arief Setyadi )

      
