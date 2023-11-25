Aktris Nani Darham Meninggal hingga Game Baru Spongebob, Simak Ulasannya di Okezone Updates Hari Ini!

OKEZONE Updates kembali hadir menemani malam Minggu Anda pada hari ini. Tentu saja dengan berita yang pastinya menarik untuk disimak.

Beberapa berita yang dibahas adalah terkait aktris Nani Darham yang diduga meninggal dunia, akibat menjalani operasi sedot lemak (Liposuction), di sebuah klinik di Jakarta Selatan.

Kondisi Nani Darham tidak stabil pascaoperasi sehingga dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Dokter Suyoto, Jakarta Selatan. Setibanya di RS, Nani dinyatakan meninggal dunia. Keluarga menduga adanya malapraktik dalam prosedur operasi sedot lemak sehingga melaporkan kasus ini ke Polres Jakarta Selatan.

Selain informasi tadi, juga informasi terkait kartun Spongebob Squarepants yang membuat game baru bernama Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake. Games ini bahkan juga akan rilis di mobile.

Dalam games tersebut Anda akan diminta untuk bermain sebagai Spongebob dan Patrick, saat mereka memulai petualangan epik di air mata duyung yang dapat mengabulkan permintaan.

(Arief Setyadi )