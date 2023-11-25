Firli Bahuri Jadi Tersangka, Jokowi Ajak Semua Pihak Hormati Proses Hukum

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan berkomentar lebih dalam mengenai kasus dugaan pemerasan yang menyeret nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Firli Bahuri. Jokowi menolak untuk berkomentar lantaran proses hukum sedang berlanjut.

“Karena masih dalam proses saya tidak ingin berkomentar,” ucap Jokowi usai menghadiri acara puncak Hari Guru Nasional di Indonesia Arena, Sabtu (25/11/2023).

Kendati demikian, ia meminta seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Hal itu termasuk Praperadilan yang diajukan pihak Firli Bahuri.