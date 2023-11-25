Jokowi Putuskan KSAD Baru Pekan Depan, Letjen Maruli Masuk Radar!

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap dirinya belum memutuskan sosok Jenderal yang akan diangkat menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) pengganti Agus Subiyanto. Namun, nama itu akan diputuskan pada pekan depan.

“(Nama KSAD) Belum. Minggu depan ini saya kira kita putuskan,” kata Jokowi di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11/2023).

Saat ditanya apakah Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad) Letjen TNI Maruli Simanjuntak merupakan sosok yang akan menjadi KSAD baru, Jokowi enggan memastikan. Namun, ia menyebut bahwa Jenderal Bintang 3 itu memang salah satu kandidat.

“(Pak Maruli KSAD?) Salah satu kandidat, iya,” ungkap Jokowi.

Saat ditanya mengenai kandidat-kandidat lain, Jokowi juga enggan bersuara. Ia hanya menjawab pertanyaan awak media dengan berkelakar.