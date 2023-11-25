Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Putuskan KSAD Baru Pekan Depan, Letjen Maruli Masuk Radar!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |17:20 WIB
Jokowi Putuskan KSAD Baru Pekan Depan, Letjen Maruli Masuk Radar!
Presiden Joko Widodo (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap dirinya belum memutuskan sosok Jenderal yang akan diangkat menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) pengganti Agus Subiyanto. Namun, nama itu akan diputuskan pada pekan depan.

“(Nama KSAD) Belum. Minggu depan ini saya kira kita putuskan,” kata Jokowi di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11/2023).

Saat ditanya apakah Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad) Letjen TNI Maruli Simanjuntak merupakan sosok yang akan menjadi KSAD baru, Jokowi enggan memastikan. Namun, ia menyebut bahwa Jenderal Bintang 3 itu memang salah satu kandidat.

“(Pak Maruli KSAD?) Salah satu kandidat, iya,” ungkap Jokowi.

Saat ditanya mengenai kandidat-kandidat lain, Jokowi juga enggan bersuara. Ia hanya menjawab pertanyaan awak media dengan berkelakar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KSAD tni jokowi Bursa KSAD TNI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001842/dua-jenderal-perempuan-jadi-stafsus-ksad-berikut-profilnya-u3mjyZRLv5.jpg
Dua Jenderal Perempuan Jadi Stafsus KSAD, Berikut Profilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/337/2929465/jadi-ksad-jenderal-maruli-simanjuntak-pastikan-tni-ad-netral-pada-pemilu-2024-WOKYkJvsA8.jpg
Jadi KSAD, Jenderal Maruli Simanjuntak Pastikan TNI AD Netral pada Pemilu 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/337/2929454/resmi-jadi-ksad-jenderal-maruli-simanjuntak-miliki-total-kekayaan-rp52-miliar-nJ2PFxnE1Y.jpg
Resmi Jadi KSAD, Jenderal Maruli Simanjuntak Miliki Total Kekayaan Rp52 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/337/2929439/luhut-menangis-di-pelantikannya-jenderal-maruli-beliau-punya-cita-cita-jadi-ksad-zNGV8LvM7t.jpg
Luhut Menangis di Pelantikannya, Jenderal Maruli: Beliau Punya Cita-Cita Jadi KSAD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/337/2929386/dilantik-jadi-ksad-maruli-simanjuntak-resmi-berpangkat-jenderal-pmz6YvQMRM.jpg
Dilantik Jadi KSAD, Maruli Simanjuntak Resmi Berpangkat Jenderal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/337/2929378/luhut-binsar-pandjaitan-hadiri-pelantikan-maruli-simanjuntak-jadi-ksad-BB4sjNrZD7.jpg
Luhut Binsar Pandjaitan Hadiri Pelantikan Maruli Simanjuntak Jadi KSAD
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement