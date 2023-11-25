Sejumlah Ikatan Alumni Berbagai Kampus Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

JAKARTA - Menjelang masa kampanye Pilpres 2024 dukungan terhadap Ganjar Pranowo - Mahfud MD terus mengalir. Teranyar dukung datang dari sejumlah ikatan alumni dari berbagai kampus di Indonesia.

Ketua Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung Periode 2021-2025 Gembong Primadjaja mendeklarasikan diri untuk mendukung penuh pasangan Ganjar-Mahfud agar keluar sebagai pemenang Pilpres 2024.

"Saya Gembong Primadjaja saat ini saya adalah ketua umum Ikatan Alumni ITB, mendukung penuh Mas Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD untuk pemilih 2024 menjadi presiden republik Indonesia," kata Gembong, Kamis 23 November 2023.

Ternyata, bukan hanya Gembong yang telah memantapkan diri untuk mendukung pasangan Ganjar-Mahfud. Ketua Alumni Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Ivan Sadik juga selaras menyampaikan dukungan terhadap pasangan Ganjar-Mahfud.

"Saya Ivan Sadik ketua ikatan alumni Unpar mendukung Pak Ganjar sebagai presiden Republik Indonesia yang akan datang, bravo Pak Ganjar," sambung Ivan.