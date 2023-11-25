Didukung Hakka Kalbar, Mahfud MD: Setiap Dukungan Merupakan Amanat dan Pengikat Batin

PONTIANAK - Ratusan anggota komunitas Hakka berkumpul di Rumah Hakka di Kabupaten Kubu Raya dan menggelar deklarasi dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (25/11/2023).

“Hari ini, khususnya buat orang Hakka, orang Tionghoa, ini suatu kebanggaan dan Rumah Hakka ini rumah adat Tionghoa, dipakai pertama kali untuk deklarasi Ganjar-Mahfud,” kata Ketua Hakka Kalimantan Barat, Mulyadi di lokasi.

Mahfud MD yang turut hadir menyambut baik deklarasi dukungan terhadap dirinya dan Ganjar. Kata dia, pihaknya menerima semua dukungan dari berbagai golongan.

"Setiap dukungan merupakan amanat, pengikat batin, dan semangat yang menentukan arah kerja jika terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden," ungkap Menko Polhukam itu. .

Mahfud yakin, dukungan Hakka Kalimantan Barat akan meningkatkan peluang kemenangan di daerah yang dijuluki sebagai provinsi Seribu Sungai itu.

"(Saya) sangat optimis karena di seluruh Indonesia kami mendapat suara-suara (dukungan) yang sama,” tambah Mahfud.