Hary Tanoesoedibjo Ungkap Pentingnya Hidup yang Berdampak Bagi Masyarakat

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) menegaskan pentingnya kehidupan yang berdampak bagi masyarakat maupun hal yang lainnya.

“Oh ya penting, kalau kita bisa berdampak kepada masyarakat atau pun hal lainnya itu kan artinya kita berbuat sesuatu dari yang paling kecil mungkin ya di rumah, di kantor, organisasi komunitas yang paling besar maupun di masyarakat,” kata HT usai menjadi salah satu pembicara dalam acara Full Gospell Business Men’s Fellowship Internasional di Mall Season City, Jakarta Barat, Sabtu (25/11/2023).

HT yang juga menjabat sebagai Executive Chairman MNC Group itu menilai prinsip melayani atau pun berdampak bisa diterapkan dalam segala hal maupun dalam kondisi apa pun.

“Kalau kita berdampak pada prinsip melayani, saya rasa akan bagus sekali dan tentunya itu bisa menjadi role model bagi yang lain juga,” jelasnya.

Sebelumnya, Hary Tanoesoedibjo menegaskan bahwa tujuannya bergabung di sebuah partai politik untuk bisa memberikan dan melayani masyarakat Indonesia.

“Saya ingin menegaskan bahwa saya masuk politik tujuan saya untuk melayani, tidak untuk diri saya sendiri, tapi saya betul-betul ingin melihat Indonesia itu menjadi Indonesia yang kuat,” kata HT.

(Fakhrizal Fakhri )