Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kominfo: Masyarakat Sudah Miliki Kemampuan Digital Tapi Tak Dibarengi dengan Etika Digital

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |20:51 WIB
Kominfo: Masyarakat Sudah Miliki Kemampuan Digital Tapi Tak Dibarengi dengan Etika Digital
Staf Ahli Menkominfo Widodo Muktiyo (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat kini tengah menghadapi perubahan yang sangat cepat dan mengalami social complexcity menuju supersmart society atau masyarakat yang super cerdas, akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat.

Staf Ahli Menkominfo Widodo Muktiyo mengatakan bahwa perkembangan teknologi yang sangat cepat tidak bisa diikuti dengan kemampuan dan kapasitas kognitif sehingga menciptakan blind zone atau wilayah gelap yang menimbulkan sejumlah masalah.

"Masyarakat sudah memiliki kemampuan digital atau digital skill dalam menggunakan teknologi, namun tidak dibarengi dengan etika digital," ujarnya dalam seminar daring 'Tantangan dan Peluang Transformasi Komunikasi di Era Digitalisasi 5.0'yang digelar Jurusan Ilmu Komunikasi, Fikom Universitas Pamulang, Kamis 23 November 2023.

Ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan teknologi untuk mengakses hal hal yang kurang tepat seperti perjudian, pornografi, dan lainnya. Bahkan banyak yang menggunakan platform digital terutama media sosial untuk menyebarkan berita bohong, berita palsu, hingga ujaran kebencian.

Kemampuan digital skill bukan hanya dimiliki oleh anak anak muda, namun juga orang tua dan ibu ibu rumah tangga.

“Jangan dikira ibu-ibu itu tidak suka digital. Ibu-ibu suka sekali digital untuk belanja online, namun tiba tiba terjerat hutang pinjol,” sambung Guru Besar Ilmu Komunikasi UNS tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/525/3073574/ilustrasi-SFlH_large.jpg
Gelar AMH 2024, Kominfo: Masa Depan Akan Dihadapkan Disrupsi Teknologi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/54/3062674/dirjen_ikp_kominfo_prabu_revolusi-WpZX_large.jpg
Gandeng Youtube hingga TikTok, Kominfo Siapkan Satgas Antihoaks Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/54/3062615/dirjen_ikp_kominfo_prabu_revolusi-hm9b_large.jpg
Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Prabowo, Kominfo Siapkan Anggaran Rp15 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/54/3056844/hoaks-9w27_large.jpg
Kominfo Siapkan Kanal Khusus Berantas Hoaks pada Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/54/3056558/dirjen_penyelenggaraan_pos_dan_informatika_kominfo_wayan_toni_supriyanto-q9dU_large.jpg
Driver Ojol Demo Tuntut Kenaikan Tarif, Ini Kata Kominfo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/54/3056409/menkominfo_budi_arie-sn7k_large.jpg
Menkominfo Ancam Tutup Telegram Terkait Konten Pornografi dan Judi Online
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement