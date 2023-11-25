Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoesoedibjo di Mata Gospell: Visioner dan Punya Komitmen Luar Biasa

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |21:06 WIB
Hary Tanoesoedibjo di Mata Gospell: Visioner dan Punya Komitmen Luar Biasa
Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Direktur Konvensi 2023, Markus mengapresiasi kehadiran Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) beserta istri Liliana Tanoesoedibjo dalam acara Full Gospell Business Men’s Fellowship Internasional di Mall Season City, Jakarta Barat, Sabtu (25/11/2023).

“Puji Tuhan pak HT bisa datang bersama istri dan semua teman-teman juga sangat respons, respect baik melihat perjalanan hidup dari sisi rohani,” kata Markus saat ditemui.

Markus mengatakan adapun tema kali ini mengangkat tema ‘Impact Full Live’ yang mana hal itu bisa menjadi dampak buat keluarga maupun orang sekitar.

“Karena pelayanan ini prinsipnya pelayanan kita harus bisa menjadi pemimpin, leader, yang bisa menjadi penyejuk dan menjadi contoh,” ujarnya.

Lebih lanjut, Markus melihat Hary Tanoesoedibjo merupakan sosok yang visioner, memiliki komitmen hingga tingkat kepedulian yang tinggi.

“Beliau seorang visioner, pasangan suami istri yang tangguh, setia, punya komitmen yang luar biasa. Jadi ya sangat perfect, dan melihat dari anak-anak juga sangat diberkati, anak-anak juga berhasil. Nah itu buah dari doa dan ketaatan komitmen orang tua, hubungan dengan tuhan dan sesama,” tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
