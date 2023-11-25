Siti Atikoh Ganjar: Perlu Sikap Saling Menguatkan Sesama Perempuan

JAKARTA - Istri calon presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti menyebut perlu ada sikap saling menguatkan diantara sesama perempuan, khususnya mereka yang berada di titik terendah seperti menjadi korban kekerasan baik secara verbal maupun non-verbal.

Hal itu disampaikannya saat hadir dalam Bincang Perempuan yang membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan, di Jakarta, Sabtu (25/11/2023). Atikoh menyebut, sebuah kelompok yang sehat, sangat membantu sesama wanita untuk pulih dari trauma kekerasan yang dihadapi.

"Bantu sesama Wanita untuk kembali menemukan potensi diri dan kembali berdaya setelah melewati peristiwa keterpurukan," katanya.

Di sisi lain, Atikoh mengungkapkan saat ini di era masa kini, sudah seharusnya perempuan memiliki self worth, kepercayaan diri dan berani untuk membuat pilihan sendiri.

Menurutnya, sebagai seorang perempuan harus bisa membangun kesadaran pada sesama wanita, bahwa satu dengan lainnya memiliki hak yang sama dalam meraih cita dan mengambil peran dalam kehidupan bermasyarakat.

"Kecerdasan Perempuan tidak boleh dipandang sebelah mata. Ada banyak sekali Perempuan cerdas nan kritis di Indonesia seperti Ibu Retno Marsudi yang saat ini berjuang keras dengan segala upaya untuk menyuarakan kedamaian di Palestina, ada ibu Sri Mulyani, Najwa Shihab, Angkie Yudistia dengan memperjuangkan berbagai hak teman-teman disabilitas," ujarnya.

Pada sesi tanya jawab, seorang tamu undangan pada acara hari ini bernama Nova, menceritakan pengalaman pribadinya yang mengalami kekerasan dan berdampak pada kesehatan mentalnya. Merespons hal tersebut, Siti Atikoh memberikan semangat, dan apresiasi dengan tindakan tepat yang dilakukan Nova.

"Yang dilakukan sudah baik dan tepat, memiliki inisiatif pribadi dengan didampingi oleh seseorang yang profesional. Kita perlu juga mencari orang yang paham dengan kondisi terkini kita. Mulai dari diri kita, kita harus saling support. Women empowered women," ujarnya.