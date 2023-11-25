Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Waspada Hujan Disertai Petir

JAKARTA - DKI Jakarta diprediksi cerah berawan hari ini, Sabtu, (25/11/2023). Namun memasuki siang hingga malam, beberapa wilayah diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang rendah hingga tinggi. Hal ini berdasarkan informasi yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Berikut prakiraan cuaca BMKG di wilayah DKI Jakarta :

- Jakarta Barat (Jakbar) pada pagi hari berawan, siang hujan petir, malam hujan ringan dan dini hari berawan. Dengan suhu 23 derajat Celcius sampai 34 dan kelembaban 750sampai 95 persen.

- Jakarta Pusat (Jakpus) pada pagi hari cerah berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dan dini hari berawan. Dengan suhu 24 sampai 34 derajat celsius dengan suhu 80 sampai 95 persen.

- Jakarta Selatan (Jaksel) pada pagi hari cerah berawan, siang hujan petir, malam hujan ringan, dan dini hari cerah berawan. Dengan suhu 23 sampai 34 derajat celsius dan kelembaban 70 sampai 100 persen.,