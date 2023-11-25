Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Korban Tewas Mobil Satpol PP Ugal-ugalan di Sunter Bertambah Jadi Dua Orang

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |08:00 WIB
Illustrasi (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta, Arifin menyebutkan kecelakaan yang disebabkan mobil Satpol PP hilang kendali di fly over Kelapa Gading seberang Bursa Otomotif Sunter, ada dua orang.

"Satpol PP Provinsi DKI Jakarta turut berdukacita atas musibah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan dua orang korban meninggal dunia, dan empat orang korban mengalami luka-luka," ujar Arifin, Sabtu(25/11/2023).

Ia menjelaskan, kecelakaan naas tersebut terjadi pada Jumat (24/11/2023) sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Yos Sudarso Fly Over Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (24/11/2023)

Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta, Arifin menjelaskan, dua korban yang meninggal merupakan satu pengemudi ojek online (ojol) dan satu petugas Satpol PP.

Sedangkan korban luka-luka lainnya merupakan petugas Satpol PP dan satu korban ojol.

"Saya atas nama pribadi dan seluruh petugas Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sangat prihatin dan berduka atas musibah lakalantas yang menyebabkan dua orang meninggal dunia," kata Arifin.

