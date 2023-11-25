Besok, MUI Depok Gelar Aksi Damai Bela Palestina

DEPOK - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok menggelar 'Aksi Damai Depok Bersama Palestina' sebagai bentuk dukungan bagi warga Palestina yang sedang mengalami agresi militer oleh Israel. Aksi tersebut akan berlangsung di komplek ruko Verbena, Grand Depok City (GDC), Sukmajaya, Kota Depok pada Minggu (26/11/2023) besok.

"Aksi kemanusiaan ini sebagai upaya memberikan dukungan kepada warga Gaza khususnya yang sedang menderita akibat agresi militer yang dilakukan Israel," kata Sekretaris MUI Depok yang juga ketua kegiatan aksi, Khaerullah Ahyari dalam keterangannya, Sabtu (25/11/2023).

Khaerullah mengatakan, dalam aksi kemanusiaan ini turut didukung oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Depok, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Depok dan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Serta lembaga maupun organisasi masyarakat yang ada.

Maka dari itu, Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama hadir dan turut mensukseskan kegiatan ini. Dengan memakai atribut berwarna putih.