Rayakan Hari Guru, Balon Gas Meledak Kenai Wajah Pengajar SDN Cimuning Bekasi

BEKASI - Ledakan balon gas di SDN Cimuning Jalam Raya Bantargebang, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu (25/11/2023).

Ledakan itu bermula saat para guru ingin menerbangkan sekumpulan balon gas di Perayaan Hari Guru Nasional pada hari ini.

"Balon meledak dan melukai beberapa orang Kejadian di SDN Cimuning 1, mustikajaya Bekasi Sabtu (25/11/2023),"dikutip dala akun instagramnya lensa_berita_jakarta.

Berdasarkan video yang diunggah, balon gas tersebut meledak dan mengenai wajah beberapa guru yang tengah memegang balon.