Kampung Pasirpancar Bogor Longsor Timpa Rumah Warga, Satu Orang Terluka

BOGOR - Tanah longsor terjadi di Kampung Pasirpancar, Desa Tugujaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Longsor itu disebabkan hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut.

"Hujan dengan intensitasitas tinggi mengakibatkan Tembok Penahan Tanah (TPT) dengan tinggi 4 meter, panjang 7 meter tergerus longsor," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat dalam keterangannya, Sabtu (25/11/2023).

Adapun longsor itu terjadi pada Jumat 24 November 2023. Material longsor menimpa rumah yang berada di bawahnya hingga mengalami rusak sedang.

"Yang terdampak satu rumah warga 1 KK dengan 4 jiwa," tambahnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hanya saya tembok yang jebol tertimpa longsor menyebabkan satu anak dari penghuninya mengalami luka ringan.

"Korban AS anak dari pemilik rumah mengalami luka ringan, dan trauma pasca kejadian. Untuk saat ini korban sudah mendapatkan perawatan medis dari Puskesmas terdekat," ungkap Ade.