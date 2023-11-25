Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Pecah Ban, Mobil Innova Terguling di Tol Cijago Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |17:28 WIB
Diduga Pecah Ban, Mobil Innova Terguling di Tol Cijago Depok
Mobil terguling di Tol Cijago (Foto: Satlantas Depok/Refi Sandi)
A
A
A

DEPOK - Mobil Toyota Innova hitam dengan nomor polisi F 1745 UT terguling di Ruas Tol Cijago KM 42.6, Beji, Kota Depok pada Sabtu (25/11/2023). Diduga mobil tersebut terguling disebabkan pecah ban.

"Melaju dari arah Timur ke Barat di Jalan Tol Cijago. Sesampainya di KM 42.600 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Ban belakang sebelah kiri mobil Toyota Innova F 1745 UT tersebut pecah sehingga pengemudinya tidak dapat menguasai laju kendaraannya dan kemudian terbalik ke kanan menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas," kata Kasat Lantas Polres Metro Depok, Kompol Multazam Lisendra saat dikonfirmasi.

Multazam menyebut kecelakaan tunggal tersebut telah ditangani pihak kepolisian. "Sudah ditangani kepolisian," ucapnya.

Dalam dokumentasi foto yang diterima MNC Portal Indonesia terlihat mobil Toyota Innova ringsek pada bagian depan. Sementara itu, terlihat airbag pengaman terlihat mengembang. Terlihat saat kejadian lalu lintas sempat tersendat dan diatur oleh pihak kepolisian.

(Arief Setyadi )

      
